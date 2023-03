Mauro: «Inter con Spalletti giocava bene ma mancava qualcosa»

Massimo Mauro parla dell’Inter di Spalletti e del fatto che la squadra giocasse bene, ma mancasse un elemento fondamentale per poter farla rendere al meglio

INTERPRETI FONDAMENTALI – Ecco il commento di Massimo Mauro sull’Inter di Spalletti confrontata all’attuale Napoli allenato dal tecnico toscano. L’opinionista si è espresso così su Tutti Convocati: «Il canovaccio del Napoli di Spalletti è simile a quello di Sarri. Il gioco è quello di tenere palla e verticalizzare, con un possesso palla non fine a sè stesso. In un sistema di gioco così fondamentali sono gli interpreti. E forse all’Inter gli è mancato quel giocatore in grado di verticalizzare e dare sfogo al possesso palla, ma non giocava male quella squadra. C’erano squadre più forti, che hanno conteso lo Scudetto e lo hanno vinto. Ma sia all’Inter che alla Roma Spalletti fece annate meravigliose».