Marianella: «Con lo Spezia, Inter sfortunata. Porto? Primi 30′ cruciali»

Marianella presenta la gara fra Porto e Inter di Champions League. Il giornalista è fiducioso e consiglia i nerazzurri sull’approccio dei minuti iniziali

OTTIMISMO − Massimo Marianella, ospite su Sky Sport, ha detto la sua sul match in Portogallo: «Do Dragao stadio meraviglioso che scende in campo. La prima mezz’ora sarà cruciale, fondamentale per tenere a bada l’avversario. Otavio assenza importante. Il Porto fa grandi partite quando non deve prendere gol. Contro lo Spezia l’Inter è stata sfortunata e col Porto arriva male come risultato dal Picco ma non come prestazione. Può fare bene. L’Inter quando esce fuori dall’Italia ha sempre fatto strabene».