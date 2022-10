Mauro: «Dimarco? Non capisco perché faccia quel rigore! Scellerato»

Dimarco in Fiorentina-Inter ha commesso un fallo da rigore decisamente evitabile, col pallone destinato sul fondo. Massimo Mauro, ospite della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, critica il difensore nerazzurro per l’intervento su Bonaventura.

ERRORE PESANTE – Massimo Mauro parla del rigore contro l’Inter: «Io penso che il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, non sia condizionato dall’intervento di Federico Dimarco, che è scellerato e da rigore. Siccome io ci tengo alla partita Bonaventura arriva, c’è l’intervento di Dimarco e la palla va fuori. Io sto dicendo che questo è rigore ed espulsione, e va benissimo, dico solo che Dimarco è veramente scellerato. Gli chiedo scusa, perché non interviene sull’azione: non capisco perché, così in ritardo, fa questa cosa».

DALL’ALTRA PARTE – Mauro valuta anche l’altro rigore, quello dato all’Inter: «In queste situazioni, se il portiere sfiora la palla, la leva dalla disponibilità dell’attaccante. In questo caso ci sono due metri di campo, quindi sfiorare il pallone per il portiere significa essere intervenuto giusto per non consentire all’attaccante di fare gol. Considerate che in questi casi ci sono due metri di campo per prendere la palla e fare gol: la deviazione del portiere è centrale, non fa più gol Lautaro Martinez. Lasciate parare i portieri: se non possono più buttarsi sui piedi dell’attaccante per prendere la palla non è calcio».