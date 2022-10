Barzagli: «L’Inter soffre troppo ma può ancora recuperare. Ne ritrova due»

Barzagli vede ancora tanti miglioramenti possibili nell’Inter. L’ex difensore, dalla trasmissione Sunday Night Square di DAZN, indica quali giocatori siano invece già cresciuti in queste ultime settimane.

IL VALORE DELLA VITTORIA – Andrea Barzagli dà una valutazione sulla vittoria per 3-4 dell’Inter contro la Fiorentina: «Significa tanto per una squadra, ma trovo l’Inter ancora non del tutto fuori da un periodo che è stato buio. Poi si sono ripresi, hanno fatto una vittoria importante in casa della Fiorentina che non è facile. Però subisce ancora troppi gol, per una squadra che vuole recuperare. All’inizio non ne faceva uno in più degli avversari, ha ritrovato Lautaro Martinez in una forma incredibile che sta trascinando e Nicolò Barella. Però sta ancora soffrendo troppo in fase difensiva. L’Inter può sempre recuperare, perché si parla di undici giornate, la Juventus non dovrebbe più sbagliare».