Matthaus: «Pavard? Dal Bayern Monaco all’Inter non è upgrade!»

L’ex fuoriclasse tedesco, Matthaus, ha parlato di Benjamin Pavard, che presto passerà dall’Inter al Bayern Monaco. Il suo pensiero sul trasferimento

NON UPGRADE − Lothar Matthaus, a Sky Sport DE, su Pavard: «Posso capirlo un po’. In mezzo non lo hanno utilizzato tanto quanto avrebbe voluto e non lo lasciano andare senza un sostituto. È sempre stato un professionista affidabile e dal carattere impeccabile. Inoltre non ho capito bene perché hanno lasciato andare Stanisic e ora cercano un sostituto per Pavard. Nonostante tutto l’amore che provo per il mio ex club, devo dire che passare dal Bayern Monaco all’Inter non sarebbe un upgrade in questo momento. Anche se la scorsa stagione ha giocato una grande stagione, arrivando in finale di Champions League. Ma il Bayern Monaco è il club più grande in Europa. Ma alla lunga gli piacerebbe giocare come difensore centrale. E ha dimostrato di essere molto bravo in questo. Il suo obiettivo è, ovviamente, fare pratica di gioco nei luoghi in cui gli piace di più vedersi. Perché si avvicina l’Europeo e lui vuole essere un titolare con la Francia».