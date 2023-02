Materazzi: «Lautaro Martinez fa la differenza all’Inter! Napoli lontano, però…»

Marco Materazzi in un suo intervento dagli studi di DAZN ha detto la sua riguardo la Serie A e il Napoli primo in classifica. Poi un breve commento anche sul nuovo capitano, Lautaro Martinez.

IN CLASSIFICA – Materazzi: «Lautaro Martinez è un trascinatore, non si può chiedere meglio a un capitano. Sta facendo veramente la differenza all’Inter. Il Napoli è in fiducia e gioca bene, avere Raspadori e Simeone in panchina fa la differenza. Sarà difficile avvicinarli con tutti questi punti di differenza, e ricordiamo che l’Inter deve ancora andare a Napoli. La cosa importante è blindare i tre posti dietro perché guardando sopra si fa danno».