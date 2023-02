Repice controcorrente: «Bene Pioli! Ma l’Inter ha vinto meritatamente il derby»

Francesco Repice a differenza di molti si complimenta con Stefano Pioli per aver cambiato qualcosa nel Milan, ma non è bastato per battere l’Inter che a detta del collega giornalista ha comunque vinto meritatamente. Il suo parere attraverso il video pubblicato sul suo canale YouTube.

VINTO MERITATAMENTE – Repice esprime un suo parere riguardo la sconfitta del Milan nel derby con l’Inter: «Stefano Pioli ha provato a dare una sterzata, non tanto tattica perché difesa a tre o a quattro conta poco, tentando di provare qualcosa. Ha capito che non è il momento di provare giocate lanciandosi nella metà campo avversaria. Ha preso un gol meritato a metà nel primo tempo, avrebbe potuto prenderne altri. Ha vinto meritatamente l’Inter, ma una volta entrato Leao il Milan ha avuto una grande occasione di Giroud che avrebbe cambiato tutto. Bene Pioli a differenza di quanto dicono in molti».

Fonte: Canale YouTube [Francesco Repice]