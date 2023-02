Compagnoni: «Nello scorso anno l’Inter si è suicidata, ma il Milan…»

Il momento no del Milan è centrale tra i dibattiti della settimana. Maurizio Compagnoni, in diretta dagli studi di Sky Sport, ha parlato dei rossoneri e della partita contro l’Inter di domenica scorsa.

SUICIDIO SPORTIVO – Il Milan sta estremamente deludendo nel 2023, la distanza dall’Inter con il passare delle settimane aumenta. Maurizio Compagnoni ha commentato così il momento in diretta dagli studi di Sky Sport: «Nello scorso anno il Milan era forte mentalmente e questo ha fatto la differenza per lo Scudetto. L’Inter si è suicidata, ma i rossoneri non erano così deboli come adesso. Anche nella prima parte di stagione il Milan era forte, ora è irriconoscibile e debole dal punto di vista mentale. A questo problema si aggiungono le scelte di formazione a parer mio sbagliate, infatti penso che Pioli sia andato in confusione totale. Contro l’Inter il sistema di gioco adottato non sta né in cielo né in terra. Ciprian Tatarusanu è stato forse il migliore in campo, questo non può accadere per il Milan».