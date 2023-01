Massara: «Inter forse un po’ stanca, un giocatore dell’Empoli ne può approfittare!»

Dario Massara ospite dagli studi di Sky Sport ha parlato di Inter-Empoli in programma lunedì 23 gennaio. Sfruttando – a detta sua – il momento di stanchezza dei nerazzurri, un giocatore dell’Empoli potrebbe approfittarne.

CONTRO L’INTER – Dario Massara parla di un giocatore dell’Empoli che potrebbe approfittare della presunta stanchezza dell’Inter per poter far male sulla fascia: «Attenzione a Fabiano Parisi che nell’ultima partita ha fatto impazzire il povero Mehdi Leris. Aveva una frequenza di corsa simile all’89’ come al 5′. È uno che ha una gamba pazzesca e contro l’Inter che è un po’ stanca e magari viene da festeggiamento della Supercoppa Italiana, magari ne può approfittare. Stessa fascia ci sarà Denzel Dumfries? Visto il suo momento non mi preoccupa».