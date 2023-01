Biscardi: «Inzaghi, miri a poco se ti soffermi troppo sulla Supercoppa Italiana»

Biascardi parla della vittoria della Supercoppa Italiana dell’Inter e delle ambizioni di Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di TMW Radio.

ANTI-SPORT – Maurizio Biscardi ha qualcosa da dire nei confronti di Simone Inzaghi (vedi articolo), dopo la vittoria dell’Inter della Supercoppa Italiana. L’ospite di TMW Radio afferma: «Quando ti soffermi troppo sul dire che vinci dei trofei come la Supercoppa Italiana già dai il segno di quanto miri a poco. Non puoi dire che se vinci un trofeo come la Coppa Italia hai fatto una grande stagione. Se focalizzi la tua attenzione su quello vuol dire che sei uno che si accontenta. Questo è l’anti-sport e senso di uno che non ha l’ambizione di ottenere il massimo. Quando Inzaghi vincerà la metà di quello che ha vinto Antonio Conte, allora discuteremo di chi è più bravo tra i due. Rimonta scudetto dell’Inter? Possibile ma molto improbabile».