Empoli, altro allenamento vista Inter: il programma prima della partita

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO – Si avvicina Inter-Empoli, partita in programma lunedì sera a San Siro. Nel pomeriggio di oggi la squadra di Paolo Zanetti ha svolto l’allenamento al Centro Sportivo di Petroio. Domani in programma un’altra seduta, prima dell’ultima in programma alla vigilia della gara contro i nerazzurri.