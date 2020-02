Massara: “Eriksen presto si adatterà a Conte. Scudetto? Inter e Lazio…”

Dario Massara, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato della lotta scudetto concentrandosi sui prossimi impegni di Juventus, Lazio e Inter. Focus anche sul centrocampista nerazzurro Eriksen

PROSSIMI IMPEGNI – Dario Massara, intervenuto a “Campo Aperto” su “Sky Sport” 24, ha parlato della prossima giornata di Serie A: «Delle tre squadre in lotta per lo scudetto la Lazio è quella con un impegno più difficile. Il Genoa sta bene e i biancocelesti devono dimostrare di essere diventata una grande dopo la vittoria contro l’Inter che li ha condidati alla lotta scudetto. Quello di domenica è un vero esame per la Lazio. Penso che l’impegno più facile sulla carta sia quello dell’Inter perché i nerazzurri e Conte hanno dimostrato che raramente sbagliano due partite di fila. Hanno già reagito ieri in Europa Lague, ma il campionato porta altre motivazioni e stimoli. Lo ha fatto capire anche Conte ieri in conferenza stampa (QUI le dichiarazioni del tecnico nerazzurro)».

ERIKSEN – Massara si è poi concentrato sul neo arrivato in casa nerazzurra: «Io adoro Eriksen a prescindere dal ruolo. Per me è un giocatore pazzesco. Non è velocissimo, ma ha tante soluzioni e tanto calcio in quel sinistro. Si tratta di un giocatore intelligente tatticamente che può imparare in fretta a fare la mezzala con Conte. Quando gioca però come trequartista può fare davvero male. Non so però se giocherà titolare (QUI le ultime). In questo momento è difficile rinunciare a Vecino viste anche le caratteristiche del centrocampo della Sampdoria. L’Inter ha però trovato una risorsa notevole».

SCUDETTO – Massara ha chiuso il suo intervento parlando di Inter e Lazio: «Nella corsa scudetto metto l’Inter prima della Lazio per una serie di fattori: i nerazzurri hanno infatti più giocatori abituati a stare in alto. Non sottovaluto però i biancocelesti che in alcuni giocatori hanno trovato la continuità che è mancata nelle passate stagioni».