Conte: “Sanchez ha bisogno di giocare! Eriksen uguale all’Inter, modulo…”

Conte ha parlato in conferenza stampa a Razgrad dopo Ludogorets-Inter. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in Bulgaria per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, vinta 0-2.

CONFERENZA CONTE – Questa la conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Ludogorets-Inter.

Primo gol per Eriksen con l’Inter. Come ha visto la sua prestazione?



Direi uguale a quella della squadra. Nel primo tempo abbiamo faticato perché la palla girava lentamente, per questo era difficile trovare spazi. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, abbiamo creato diverse occasioni e alla fine abbiamo vinto la partita meritatamente.

Il modulo visto dopo l’ingresso di Barella può diventare anche un’alternativa dal primo minuto?

Noi stiamo lavorando su diverse soluzioni a partita in corso, anche perché non è la prima volta che durante la partita abbiamo cambiato sistema. Stiamo cercando comunque di trovare anche delle soluzioni alternative, in base ovviamente alla rosa e a com’è composta. Abbiamo una situazione base, ma stiamo cercando di trovare anche delle situazioni alternative, con le tre punte dentro Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez, oppure come abbiamo fatto oggi con due punte ed eventualmente un trequartista con tre centrocampisti. Stiamo cercando delle soluzioni che ci possono tornare utili, fermo restando che abbiamo un’idea e andiamo avanti. Su quell’idea cerchiamo delle soluzioni alternative che possono non snaturare quello su cui abbiamo lavorato per sei mesi.

Oggi è stata la prima volta che Alexis Sanchez ha giocato novanta minuti.

Tu mi fai sempre domande su Sanchez (Conte scherza con il giornalista, ndr). Credo che abbia bisogno di giocare, ma devo dargli il tempo e le opportunità per giocare. Oggi era la volta giusta per lui per partire dall’inizio e giocare tutta la partita. Ha fatto bene, deve continuare a lavorare duro e migliorare le sue condizioni fisiche: spero continui così.