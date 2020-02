Terziev: “Lukaku, ruolo in campo enorme. Peccato per il VAR”

Terziev è stato in campo in Ludogorets-Inter di questa sera. Il difensore bulgaro, intervistato in zona mista, ha elogiato Lukaku per come è entrato in partita, prendendosela poi col VAR per il (giusto) rigore che ha dato il definitivo 0-2 (vedi moviola).

SCONFITTA CON RAMMARICO – Georgi Terziev parla al termine di Ludogorets-Inter: «È un peccato che abbiano segnato con il VAR. Ovunque in Europa viene usato, quindi probabilmente è giusto così, solo dispiace che abbiano segnato il secondo gol alla fine. Romelu Lukaku? È molto forte, il suo ruolo in campo è enorme. L’Inter è una squadra molto grande».

Fonte: Gong.bg