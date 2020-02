Inter, Eriksen o no contro la Sampdoria? Quattro rientri sicuri – Sky

Condividi questo articolo

Domenica alle 20.45 si giocherà Inter-Sampdoria. Al momento non ci sono infatti rischi legati ai casi di Coronavirus in Lombardia (QUI la nota FIGC). Ecco le ultime invece sulla probabile formazione dei nerazzurri

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a “Sky Sport 24”: «Eriksen si gioca una maglia da titolare contro la Sampdoria con Vecino. Torneranno invece dal primo minuto Barella e Brozovic che hanno riposato e ci saranno. Presto però per avere novità di formazione, visto che quello di oggi dell’Inter non è stato un vero e proprio allenamento (QUI il report). Titolari saranno però sicuramente Skriniar e Lukaku. In porta ad oggi ci sarà Padelli visto che Handanovic non ha toccato il pallone. Vedremo cosa succederà domani, ma l’obiettivo è vederlo in campo contro il Ludogorets al ritorno o contro la Juventus».