Martinez (CT Belgio): “Pazzesco vedere Lukaku contro Mertens. Partita…”

Mertens ha avuto la meglio su Lukaku, non solo per il gol dell’1-1 ma anche per il passaggio del turno. Sui due attaccanti si è espresso Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, parlando alla TV belga RTBF. A suo avviso la partita del San Paolo è stata di alto profilo tecnico.

LA SODDISFAZIONE – Roberto Martinez, all’indomani di Napoli-Inter, è contento per come è ripreso il calcio in Italia: «Incredibile, è stata una partita fantastica. Avere l’opportunità di vedere Romelu Lukaku contro Dries Mertens, in una semifinale di Coppa Italia, è pazzesco. Il rinnovo col Napoli? Non vedi così spesso la lealtà nel calcio, ritengo che Mertens abbia dimostrato di voler fare la storia del Napoli. È nel miglior momento della sua carriera, può quasi essere considerato un Dio a Napoli».