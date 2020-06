Collovati: “Conte chiaro, l’Inter ha fatto quello che chiedeva. Non comune”

Condividi questo articolo

Collovati ritiene positiva la prestazione dell’Inter nella partita contro il Napoli, nonostante l’eliminazione. L’ex difensore nerazzurro è ospite della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva” e ha evidenziato un punto sul quale Conte può essere particolarmente soddisfatto.

GIÀ AL TOP – Purtroppo l’Inter non è riuscita a vincere a Napoli, mancando la finale di Coppa Italia. Fulvio Collovati però ha buone parole: «La squadra che sta meglio fisicamente, e che però paradossalmente è stata eliminata, secondo me è l’Inter. Ha aggredito: Antonio Conte, al di là del rammarico per l’eliminazione, ha detto chiaramente che non può imputare nulla alla sua squadra perché hanno fatto quello che lui chiedeva, cioè aggredire in avanti. Farlo adesso, con uno stato fisico ancora incerto, non è una cosa comune. Evidentemente Conte l’ha preparata molto bene, poi nel secondo tempo è un po’ calata. È stato un piccolo capolavoro di Gennaro Gattuso la qualificazione del Napoli. Oggettivamente il Napoli è inferiore all’Inter: ha schierato Matteo Politano che era uno scarto dell’Inter, Elif Elmas che era una riserva. L’Inter ha giocato meglio, però il Napoli con umiltà e organizzazione ha avuto la meglio. Penso che ripeterà la stessa partita anche contro la Juventus, dove a livello singolo i giocatori sono più forti».