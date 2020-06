Pecci: “Eriksen in Napoli-Inter meglio, vediamo come gioca....

Pecci: “Eriksen in Napoli-Inter meglio, vediamo come gioca. Conte…”

Pecci non è ancora del tutto convinto di Eriksen, nonostante il gol direttamente da calcio d’angolo in Napoli-Inter. Nel corso della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva” l’ex centrocampista ha parlato di come il danese ora dovrà confermarsi in campionato.

SECONDA CHIAMATA – Eraldo Pecci valuta Napoli-Inter dal punto di vista della ripresa: «A inizio anno Antonio Conte è stato di impatto grandissimo. Sembrava che l’Inter fosse già candidata a lottare per questo campionato: un grande impatto, una squadra determinata e che sembrava volesse il risultato a ogni costo. Lo dimostrava in campo, poi al mercato niente giovani perché l’obiettivo era adesso. Evidentemente questi innesti non hanno fatto la differenza: non basta un episodio per giudicare una prova, ma Christian Eriksen è sembrato meglio. Vediamo come gioca».