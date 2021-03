Marocchino: «Inter-Sassuolo? Che giochino 4 contro 4! Un solo vantaggio»

Inter-Sassuolo si sarebbe dovuta giocare stasera alle 20.45, ma come noto è rinviata a data da destinarsi. Domenico Marocchino, ospite di “Dribbling” su Rai 2, ironizza sulla mancata disputa del match.

POLEMICHE DA RIDURRE – Domenico Marocchino la prende sul ridere, dopo le tante discussioni di questi giorni: «Frecciatina di Andrea Pirlo all’Inter? Sì. È una cosa che pensavo anche io, non riferita all’Inter ma in generale: l’unico vantaggio è che puoi recuperare e allenare i giocatori assieme, senza che vadano in nazionale. O anche recuperarne altri. L’avevo pensato anche io: posso dire una cosa ironica, una rappresentativa quattro dell’Inter e quattro del Parma (Sassuolo, ndr) che fanno loro la partita come fosse calcetto. Una soluzione non c’è: quando le scelte sono univoche e non soggettive non si trova».