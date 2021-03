Lazaro, Borussia Monchengladbach valuta l’acquisto: affare da imbastire

Valentino Lazaro è in prestito secco al Borussia Monchengladbach e anche oggi ha partecipato alla vittoria della squadra contro lo Schalke 04. I bianconeri si interrogano sul futuro dell’austriaco. Diverse le variabili in gioco (tra cui il futuro del tecnico Marco Rose), ma l’eventuale acquisto a titolo definitivo è ancora tutto da definire

RISORSA – Ancora pochi mesi e Valentino Lazaro tornerà ad essere un calciatore dell’Inter. L’esterno austriaco ha collezionato 20 presenze, 1 gol e almeno un paio di infortuni importanti (vedi approfondimento). Nelle ultime sei uscite di campionato, nello specifico, Lazaro è partito titolare in cinque occasioni. Nel doppio impegno di Champions League, contro il Manchester City, l’ex Inter è stato impiegato per circa 27 minuti totali.

OSTRUZIONE – Circa un mese fa il direttore sportivo del Borussia Monchengladbach ha spiegato che Lazaro è stato ceduto dall’Inter in prestito secco (QUI le sue parole). Questo, ovviamente, spingerà il club bianconero a fare valutazioni specifiche al termine del vincolo contrattuale. Ma con l’arrivo di Achraf Hakimi, e quello di Matteo Darmian, l’Inter si sente copertissima su quella fascia, e per Lazaro il minutaggio sarebbe ridotto al lumicino.

SCENARI – L’estate del Borussia Monchengladbach si preannuncia estremamente movimentata: il tecnico Marco Rose ha già annunciato il suo passaggio al Borussia Dortmund, e questo pone un ulteriore punto interrogativo sull’eventuale permanenza di Lazaro. L’Inter dovrà dunque imbastire la trattativa per la cessione tutta da zero, potendo contare solo sul rendimento dignitoso dell’austriaco in questa stagione. Ma con l’arrivo di una nuova guida tecnica tutte le carte saranno rimescolate. Il club nerazzurro, dal canto suo, spera di incassare almeno 12 milioni di euro dalla cessione di Lazaro. Ma l’unica cosa certa, a questo punto, è che l’austriaco non resterà a Milano per la stagione 2021/22.