Marocchino difende Skriniar «Ma che domanda è? L’utilità personale…»

Marocchino difende Skriniar dopo le sue ultime dichiarazioni in merito al rinnovo di contratto con l’Inter (vedi articolo). Secondo l’ex calciatore, intervenuto nello studio di Rai 2, è stata la domanda posta durante la conferenza stampa a essere inopportuna e non la risposta del difensore slovacco.

CHE DOMANDA É? – Domenico Marocchino interviene nella trasmissione “Calcio Totale” e scaglia una lancia in favore di Milan Skriniar: «Alla vigilia chiedere del contratto è come se mi chiedessero cosa faccio tra quindici giorni o se andrò ancora tre o quattro volte al mare. Ma io cosa ne so? Parla dell’attualità! Che domanda è? C’è una partita importante e vai a fare delle domande sul contratto, che esulano dalla partita. Secondo te il giocatore cosa avrebbe dovuto rispondere? “Io non firmo il contratto perché sono in parola con un’altra squadra”? I giocatori rispondono sempre in base a una certa utilità personale, in linea di massima. Poi è vero, avrebbe potuto rispondere in un modo leggermente diverso. Ma se tu fai una domanda del genere in questo momento non puoi aspettarti un’altra risposta». Così Marocchino, al contrario di Fulvio Collovati (vedi dichiarazioni), difende il difensore slovacco, esposto alle critiche nelle ultime ore per non aver definito chiaramente e pubblicamente il suo futuro all’Inter.