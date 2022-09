Skriniar: «Futuro? Eventuali novità le saprete da me! Attenti a una cosa»

Skriniar ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter (QUI il live), match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani alle ore 18.45. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERENZA SKRINIAR – Questa la conferenza stampa di Milan Skriniar alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter.

Questa è la prima volta che parli dopo il mercato. Com’è la tua situazione?

Come ha detto non ho mai parlato e preferisco così, noi vogliamo giocarci questa partita, non è momento e il posto giusto per parlare di queste cose. Se ci saranno novità si sapranno da me e da nessun altro.

Da slovacco questa partita ha un valore particolare?

Sicuramente sarà una partita speciale, la Slovacchia è più vicina a Plzen rispetto all’Italia, verranno a vedermi i miei parenti e alcuni amici, poi a Plzen giocano tanti ragazzi che conosco in nazionale, quindi sarà speciale per me.

Quali sono le insidie principali per domani?

Sicuramente abbiamo visto come è andata avanti la squadra con questo allenatore, loro sono forti fisicamente, ben preparati e veloci nelle ripartenze, dovremo stare attenti.

Come sta l’Inter dopo la vittoria di sabato?

Non era semplice ripartire dopo due sconfitte contro Milan e Bayern ma abbiamo parlato, analizzato quello che è successo e ci ha aiutati a vincere contro il Torino.

Sei stato contento nel vedere sorteggiato il Viktoria Plzen?

Personalmente sono felice, come ho detto ci saranno i miei parenti e amici, noi avevamo lo Slavia Praga nel gruppo due anni fa e sappiamo che anche questa partita sarà difficile.