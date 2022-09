Viktoria Plzen, il percorso in Champions League: un solo KO

Domani andrà in scena la sfida tra Viktoria Plzen e Inter, seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. I cechi arrivano da un buon percorso europeo, che li ha visti sconfitti una sola volta.

PERCORSO CHAMPIONS LEAGUE – Per il Viktoria Plzen la Champions League non è iniziata alla fase a gironi, come per l’Inter. Bensì al secondo turno di qualificazione. Due le vittorie dei cechi contro l’HJK Helsinki, in trasferta per 1-2 e in casa per 5-0. Nel terzo turno di qualificazione sono poi arrivati altri due trionfi, questa volta con una recente conoscenza dei nerazzurri. Ovvero lo Sheriff Tiraspol, squadra moldava incontrata nella fase a gironi della scorsa stagione. 1-2 il risultato per il Viktoria Plzen in trasferta e 2-1 tra le mura di casa. Nell’ultimo turno di qualificazione, quello dei Playoff, i cechi hanno infine avuto la meglio sul Qarabag: 0-0 in trasferta e 2-1 in casa. Poi la fase a gironi e quella che, fin qui, è stata l’unica sconfitta: il 5-1 dell’esordio contro il Barcellona lo scorso mercoledì. Il tutto per un totale di 5 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta, con 14 gol fatti e 9 subiti.