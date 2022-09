Inzaghi: «Chi tra Onana e Handanovic? Ho già deciso! Sfida importante»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter insieme a Milan Skriniar (QUI le dichiarazioni del difensore), match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani alle ore 18.45. Di seguito le sue dichiarazioni

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter.

Ha già scelto chi far giocare domani fra Onana e Handanovic?

Ho deciso, ma non mi va di dirlo perché non l’ho ancora detto alla squadra. Stamattina abbiamo lavorato al video e poco sul campo, domattina avremo la riunione tecnica e per primo lo sapranno i giocatori.

Che giudizio ha del Viktoria Plzen?

È una squadra forte fisicamente, abbiamo studiato le partite col Qarabag e con il Barcellona. Ci sono giocatori importanti in avanti, come Chori, Mosquera, Sykora. Sono bravi nelle ripartenze, hanno dimostrato anche a Barcellona di essere molto temibili in contropiede.

Domani può essere la partita giusta per il rilancio definitivo?

Indubbiamente. Giochiamo un match importante. Siamo capitati nel girone più difficile di tutta la Champions League. L’esordio non è stato dei migliori, il Bayern è stato migliore di noi. Questa partita, prima della doppia sfida con il Barcellona, ha delle insidie ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi.

Secondo lei domani è già decisiva in chiave qualificazione?

Sappiamo l’importanza che ha. Per passare il girone 9 volte su 10 devi fare 10 punti, quest’anno il girone è ancora più difficile. Vogliamo sicuramente fare i primi punti in questa Champions League.

Questa partita può ricordare Slavia Praga-Inter di tre anni fa?

Allenavo un’altra squadra in quel periodo. Mi ricordo che l’Inter vinse bene in Repubblica Ceca, ma ogni partita ha una storia a sé.