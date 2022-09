Collovati: «Inter, Skriniar non parla di rinnovo perché ha già scelto dove andare!»

Collovati entra duro su Skriniar e su quanto dichiarato da quest’ultimo alla vigilia di Viktoria Plzen-Inter. L’ex difensore nerazzurro, ospite della trasmissione “Calcio Totale” su Rai 2, annienta le speranze dei tifosi interisti di vedere il numero 37 slovacco ancora in maglia Inter la prossima stagione.

FUTURO GIÀ DECISO – Fulvio Collovati non ha dubbi sul futuro di Milan Skriniar dopo le dichiarazioni che precedono Viktoria Plzen-Inter (vedi video) di Champions League: «Fossi stato in Skriniar io avrei detto: “Di queste cose si occupa il mio agente”. Invece, uno che dichiara così, che non vuole parlare di contratto, è perché non vuole rinnovarlo. Evidentemente ha già la squadra pronta e noi sappiamo qual è (si riferisce al Paris Saint-Germain, ndr). Se ti chiamano in sala stampa e la società ti manda, secondo te di cosa ti devono parlare? Dell’analisi grammaticale? No, è normale che ti chiedano quello». Così, ironicamente, Collovati chiude il suo intervento durante la trasmissione “Calcio Totale” su Rai 2.