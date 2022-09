Viktoria Plzen-Inter, Onana in pole! Occhio ad altre 2 novità ‘pesanti’ − Sky

In vista di Viktoria Plzen-Inter, attese qualche novità di formazione in casa nerazzurra. Per la porta, Onana è il favorito ma occhio anche alle ultime in difesa e in attacco

LE ULTIMISSIME − Onana si candida ad una maglia dal 1′ in Viktoria Plzen-Inter, Handanovic superato. Ne parla Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport. Il camerunese è in pole. Qualche novità ‘pesante’ anche in difesa e in attacco. Ballottaggio tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, le ultime riserve saranno sciole tra pochissime ore. In avanti, Lautaro Martinez verso il riposo: pronta la coppia Dzeko-Correa!