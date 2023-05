Marocchi: «Fossi nel Milan difenderei lo 0-2, Inter sta bene»

Giancarlo Marocchi sottolinea la sua delusione per il campionato dell’Inter, ma anche altro sulla sfida di Champions League di martedì contro il Milan.

MENTALITÀ – Giancarlo Marocchi va controtendenza su Sky Sport sul prossimo impegno dell’Inter: «Sarà Champions League martedì, ovvero finale. I due gol l’Inter li prende in campionato, sarebbe stato giusto anche il terzo visto l’andamento. Avere sei-sette punti in più in Serie A sarebbe stato il minimo sindacale. I nerazzurri ogni tanto staccano il cervello, quando conta invece non succede e sono tutti disponibili. Per il Milan in difficoltà io inizierei difendendo lo 0-2, perché potrebbe succedere qualcosa con un episodio. L’Inter sta troppo bene, io troppo male e inizio arroccandomi per il risultato intatto».