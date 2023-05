Inter-Milan già iniziata: tutti i numeri del mese (quasi) perfetto di Inzaghi

Inter-Milan è la partita che tutti stanno aspettando e allo stesso tempo temendo. Vale tanto in casa Inter quanto in casa Milan. A confortare l’ambiente nerazzurro non è solo il risultato dell’andata del Derby di Milano in Champions League, che non deve illudere, ma anche i numeri della squadra di Inzaghi nell’ultimo mese. Un mese – possibilmente – da replicare

MESE POSITIVO – L’ultima sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi risale a un mese fa. A San Siro, ovviamente. Da Inter-Monza (0-1) del 15 aprile in Serie A arrivano solo risultati positivi. Il primo è in Inter-Benfica (3-3) con il pareggio lusitano a tempo praticamente scaduto, in pratica durante i festeggiamenti per la qualificazione già ottenuta alle semifinali di Champions League grazie al doppio vantaggio. Poi in Empoli-Inter (0-3) arriva la prima vittoria delle serie, per di più senza subire gol. Segue Inter-Juventus (1-0) che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia a Roma. Aprile si chiude con Inter-Lazio (3-1), che arriva in rimonta e dà ancora più fiducia alla squadra di Inzaghi. Maggio si apre con la vittoria tennistica in Hellas Verona-Inter (0-6). Le trasferte vincenti continuano con Roma-Inter (0-2) in Serie A. E soprattutto con Milan-Inter (0-2) in Champions League. L’ultima vittoria casalinga in Inter-Sassuolo (4-2) chiude la serie prima del rush finale.

Il mese quasi perfetto dell’Inter di Inzaghi

DATI IMPORTANTI – I numeri dell’ultimo mese vedono 7 vittorie consecutive dopo il pareggio iniziale e zero sconfitte in otto partite per l’Inter. I gol fatti sono 24, quelli subiti 6. Escludendo dal conteggio il rocambolesco 3-3 di Milano, che arriva dopo il netto 0-2 di Lisbona, nelle sette vittorie consecutive l’Inter va in rete 21 volte, subendo appena 3 gol. E 2 sono proprio quelli subiti da Samir Handanovic contro il Sassuolo (vedi analisi tattica). La media dei gol segnati è di 3 a partita. Il capocannoniere è Lautaro Martinez con 7 reti, seguito dalle 5 del ritrovato Romelu Lukaku (vedi focus). Dei 5 clean sheet, 3 sono di André Onana e 2 di Handanovic. In questo mese l’Inter di Inzaghi ottiene 15 punti su 15 in Serie A, una qualificazione alla Finale di Coppa Italia e soprattutto avanza in Champions League a un Derby di Milano da Istanbul. Adesso arriva la fase più complicata ma questo è lo spartito giusto per continuare a sognare. Perché ora è un sogno.

Non solo Inter-Milan nel calendario nerazzurro

PROSSIME TAPPE – Il “nuovo” calendario dell’Inter è fermo alle tappe del tour “nazionale” stile Giro d’Italia (vedi focus). In arrivo il Milan (16 maggio), poi la tappa a Napoli (21 maggio) e quella a Roma con la Fiorentina (24 maggio). A Milano arriverà anche l’Atalanta (28 maggio?). Infine si va in casa granata a Torino (4 giugno?). All’elenco manca sempre una potenziale data in un luogo già noto e citato. L’Inter di Inzaghi può inserirla nel suo calendario di fine stagione solo mantenendo questo ritmo. A volte non è sempre possibile vincere, ma non subire (più di un) gol stavolta può bastare. L’attesa per Inter-Milan di Champions League è già iniziata: è il Derby di Milano più importante degli ultimi vent’anni. Non c’è solo una beffarda delusione da vendicare ma un percorso di crescita da continuare sulla scia dell’ultimo mese firmato Inzaghi.