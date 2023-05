Roma bloccata anche a Bologna, l’Inter rimane a +7

La Roma si ferma ancora in Serie A e si deve accontentare di un pareggio in trasferta contro il Bologna. I ragazzi di Josè Mourinho chiudono sullo 0-0, il vantaggio per l’Inter adesso è corposo.

STOP – Ancora buone notizie per l’Inter in questo weekend di Serie A. La Roma si ferma a Bologna sul risultato di 0-0 e rimane a sette punti di distanza dai nerazzurri ormai terzi in classifica dopo il sorpasso sulla Lazio. Per i giallorossi il momento non è affatto positivo, il successo in campionato non arriva addirittura dal 3-0 contro l’Udinese del 16 aprile, quasi un mese fa. Di lì in poi tre pareggi e due sconfitte, tra cui quella con la squadra di Simone Inzaghi di settimana scorsa. La qualificazione in Champions League dalla Serie A è difficile per la Roma, la formazione scelta da Mourinho indica la sua maggiore attenzione per la semifinale di Europa League del prossimo giovedì.