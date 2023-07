Marino: «Frattesi innesto straordinario! Con Barella si completano»

A parlare di Frattesi all’Inter, Pasquale Marino. Il tecnico di Marsala lo ha allenato sia all’Ascoli che all’Empoli. Non ha dubbi sulla compatibilità con Nicolò Barella

GRANDE SALTO − Marino parla di Frattesi, suo ex giocatore all’Ascoli e all’Empoli: «Il suo è stato un percorso graduale. Prima era stato in B all’Ascoli senza segnare, poi all’Empoli ha realizzato più di un gol facendo valere l’abilità nei tempi d’inserimento, qualcosa di importante. Non a caso io lo facevo giocare praticamente sempre, nonostante avessimo un reparto davvero forte per la categoria. Successivamente è andato al Monza facendo bene, poi al Sassuolo, con l’ultima annata che è stata ottima. Ora è pronto per il grande salto».

PERFETTO − Secondo Marino, il centrocampo nerazzurro è l’ideale per lui: «Nell’Inter troverà più competizione, i nerazzurri hanno di fatto due calciatori per ruolo, ma per come giocano Frattesi apporterà qualche soluzione in più dal punto di vista tattico. Nel centrocampo a tre del 3-5-2 sa esprimersi alla grande. Sicuramente potrà essere fondamentale».

COMPATIBILI − Così Marino sulla presenza di Frattesi con Barella: «Sono due calciatori simili come ruolo, ma con qualche caratteristica diversa. Per me Barella può fare il mediano basso ed è più tecnico, Frattesi invece ha più forza negli inserimenti, sa irrompere in area. La verità è che si completano bene e rendono ancor più forte il reparto di centrocampo dell’Inter. Poter sfruttare due mezzali di quello spessore è una ciliegina sulla torta per i vice campioni d’Europa. Frattesi è un innesto straordinario».

Fonte: Tuttosport − Simone Togna