Colidio-Boca Juniors! Inter, pure un altro baby attaccante va − CdS

Colidio è vicinissimo al Boca Juniors. In Argentina si parla già di accordo tra i club. Ma non sarà l’unico giovane attaccante dell’Inter a lasciare

GIOVANI VIA − L’Inter lascia alcuni suoi baby attaccanti. Colidio lo farà definitivamente. Il centravanti argentino, dopo il prestito al Tigre, dirà di sì al Boca Juniors. In Argentina danno l’accordo tra le parti per 5 milioni di euro, ma manca ancora qualcosina. Non solo Colidio. L’Inter sta cedere in prestito Gaetano Oristanio al Cagliari. Per il centravanti campano si tratterebbe di una prima volta in Serie A. Infatti, nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito in Olanda al Volendam, dove ha raggiunto anche la promozione un anno fa giocando quest’anno in Eredivisie, il massimo campionato olandese.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta