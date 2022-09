Marianella: «Lukaku ha fatto qualcosa a cui non siamo abituati. Inter…»

Nonostante Romelu Lukaku non ci sarà nel derby di domani tra Inter e Milan, è inevitabile comunque non parlare del suo ritorno in nerazzurro. Massimo Marianella, noto telecronista di Sky Sport, ha sottolineato il gesto dell’attaccante belga, oltre a commentare l’avvicinamento alla gara di domani.

CONFRONTO – Massimo Marianella ha parlato dell’avvicinamento al derby di domani: «È ancora troppo presto per avere un’idea definitiva. Devono crescere entrambe le squadre. L’Inter ha giocato meglio per ora, è una squadra che però sta cercando la condizione fisica al 100%. Dietro deve fare qualcosa di più, anche perché è il reparto che nel reparto difensivo ha sofferto di più. Inzaghi si aspetta qualcosina in più proprio dalla sua retroguardia».

GESTO STRAORDINARIO – Marianella ha poi parlato anche del protagonista che mancherà nel derby, ovvero Romelu Lukaku, e del suo ritorno in nerazzurro: «Quella di quest’anno è una squadra costruita su Lukaku. Io penso che giocherà Dzeko che lo scorso anno ha fatto benissimo. Aver riportato il belga a Milano è un colpo straordinario, a cui forse non si è data abbastanza importanza. Quello che ha fatto lui è dimostrare la voglia di tornare a vestire una maglia, è stata una cosa bellissima e a cui non siamo abituati. Ma anche ciò che è riuscita a fare l’Inter è stato grandioso».