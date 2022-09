Carboni, Inter attenta già questa sera: impegnato in Cagliari-Modena

Questa sera il Cagliari apre la Serie B con l’anticipo in casa contro il Modena. Una gara che vedrà anche lo sguardo interessato dell’Inter, dal momento che tra i convocati della formazione sarda figura anche Franco Carboni.

CONVOCATO – Ci sarà questa sera Franco Carboni nella gara tra Cagliari e Modena di Serie B. Ma non dal primo minuto. Il giocatore in prestito dall’Inter è infatti pronto a subentrare dalla panchina, dalla quale partirà per volontà del tecnico Fabio Liverani.