Marianella: «Inter si gioca tutto con il Napoli! Bene Dzeko e Lukaku»

Massimo Marianella dagli studi di Sky Sport ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Napoli, facendo riferimento alla vittoria dei nerazzurri nell’ultima amichevole contro il Sassuolo e le prestazioni di Edin Dzeko e Romelu Lukaku insieme.

SFIDA IMPORTANTE – L’Inter si gioca tutto contro il Napoli, con la possibilità di riaprire il discorso scudetto. Marianella dagli studi dell’emittente televisivo ha fatto riferimento anche alla vittoria contro il Sassuolo: «Inter-Napoli significa giocarsi la stagione in campionato. Passa molto da questa partita. Se i nerazzurri dovessero vincere questa partita significa dimostrare di stare bene dopo le due vittorie consecutive prima della pausa Mondiale. Senza dimenticare la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League veramente straordinaria. Le ultime due amichevoli l’Inter ha giocato bene e in maniera convincente. Edin Dzeko e Romelu Lukaku contro il Sassuolo hanno giocato bene così come fanno i grandi giocatori, cioè adattarsi anche se le caratteristiche direbbero il contrario: l’Inter è stata costruita per un attacco misto. Hanno dato grande disponibilità al sacrificio, soprattutto Dzeko che scende e si muove molto. I nerazzurri possono veramente pensare di riaprire il campionato, per farlo dovrà fare risultato contro il Napoli».