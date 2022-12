Bastoni arma tattica da rispolverare: da Sassuolo-Inter una conferma

Alessandro Bastoni è l’uomo assist decisivo di Sassuolo-Inter, ultima amichevole del 2022. Un’ottima prova da parte del difensore (qui la sua pagella), in vista del nuovo anno.

FACILITATORE – La definizione di “difensore” non è la più corretta per descrivere Alessandro Bastoni. Il numero 95 dell’Inter infatti non si limita a svolgere compiti di contenimento e marcatura. E lo si è visto benissimo al 63′ dell’amichevole di ieri col Sassuolo (qui gli highlights). Bastoni si intestardisce sulla trequarti mancina neroverde, fino a riuscire a servire Edin Dzeko con un filtrante morbido. Non fosse stata una semplice amichevole, il 95 nerazzurro avrebbe raccolto il quarto assist della sua stagione. E sarebbe stato diverso dai precedenti, lanciando così un messaggio tatticamente importante per l’Inter.

ARMA TATTICA – Finora il marchio di fabbrica di Bastoni sugli assist era il lancio verticale dalle retrovie. Un passaggio lungo di cui il principale benefattore è Nicolò Barella. Una tradizione inaugurata nel 2-0 alla Juventus nell’anno dello Scudetto (qui il video), e proseguita in questa stagione, per ben due volte. La prima in casa del Barcellona (gol dell’1-1) e la seconda contro la Sampdoria (per il 2-0 firmato dal 23). Sono 11 gli assist totali di Bastoni in maglia Inter. E questo numero dimostra – anzi conferma – l’importanza del 95 italiano nella costruzione del gioco. Bastoni è il regista aggiunto dei nerazzurri, lo si era già visto lo scorso anno. Simone Inzaghi ama appoggiarsi a lui per tessere la manovra, o per rompere le linee grazie ai suoi lanci. E l’amichevole di Sassuolo certifica la libertà di azione del difensore classe 1999. Uno spunto tattico da non sottovalutare affatto, in vista della ripresa della stagione. E del rinnovo di contratto.