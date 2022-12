Lautaro Martinez, ballottaggio con Dzeko in vista di Inter-Napoli – TS

La sfida tra Inter e Napoli del 4 gennaio è sempre più vicina. Inzaghi negli ultimi giorni ha recuperato anche gli ultimi reduci del Mondiale tra cui Lautaro Martinez rientrato ieri sera a Milano. Secondo Tuttosport la sua presenza dal primo minuto con il Napoli non è scontata e Inzaghi pensa alla soluzione Edin Dzeko.

DUBBIO IN ATTACCO − L’Inter nel pomeriggio di ieri ha terminato la fase di preparazione in vista del match del 4 gennaio contro il Napoli. La vittoria con il Sassuolo ha dato a tutto l’ambiente segnali incoraggianti per questa seconda parte di stagione. Le buone notizie per i nerazzurri però non finiscono qui. Ieri sera è rientrato a Milano anche Lautaro Martinez che già da oggi si metterà a lavoro dopo qualche giorno di meritato riposo (vedi Qui). Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il Toro non è così scontata la presenza tra i titolari contro i partenopei. Ad insidiare la sua titolarità c’è infatti l’ingombrante presenza di un Edin Dzeko in grande spolvero. Il bosniaco ha svolto tutta la mini preparazione sin dal ritiro di Malta e nelle ultime due amichevoli è sempre andato a segno. Inoltre il nove nerazzurro era stato decisivo anche nella gara di Bergamo prima della sosta forzata a causa del Mondiale in Qatar. Inzaghi quindi deciderà in base alle condizioni dell’argentino nei prossimi allenamenti. Comunque al momento la soluzione Dzeko-Lukaku, che ieri ha messo altri importanti minuti nelle gambe, rimane quella quella più quotata.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino