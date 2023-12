Marianella: «Inter migliore in tutto. La Juventus può dar fastidio fino alla fine!»

Ogni weekend sembra diventare decisivo per Inter e Juventus in ottica corsa scudetto. Sul duello delle due squadre, rispettivamente prima e seconda in classifica, si pronuncia Marianella su Sky Sport 24.

INCOLLATA – L’Inter deve pensare a vincere domani, contro l’Udinese, ma stasera lancia uno sguardo alla Juventus, in campo contro il Napoli. Sul percorso e la forza delle due squadre al vertice della classifica Massimo Marianella dichiara: «La Juventus compete contro un’Inter che è più attrezzata, ha una rosa più profonda, è una squadra che sta bene ed è una delle migliori in questo momento a livello europeo. Quindi ogni partita per i bianconeri è delicata, anche se fino a qui hanno fatto bene un percorso straordinario. Lo dice il fatto che è incollata a quest’Inter, che ha una serie positiva da dodici partite, e ha la possibilità di superarla anche se per poco. La Juventus ha il vantaggio, ma anche svantaggio secondo me, di non giocare le Coppe ed è una squadra che può certamente puntare a dar fastidio all’Inter fino alla fine per competere per lo scudetto».