Marianella: «Calhanoglu, visione e tocco da giocatore straordinario!»

Marianella commenta la prestazione di Calhanoglu in Turchia-Armenia. In particolare, il giornalista si sofferma sulla giocata del centrocampista dell’Inter che dà il via al gol del pareggio.

VISIONE – Hakan Calhanoglu si è reso protagonista, pur non direttamente, in Turchia-Armenia. Così Massimo Marianella si esprime sul centrocampista dell’Inter: «Quella di Calhanoglu è una grandissima giocata, che dà il via al gol del pareggio dopo un rimpallo. Con una visione e un tocco di un giocatore secondo me straordinario. È bello il tocco ma anche la visione che ha, sono di un gran giocatore quale è lui».