La Turchia di Calhanoglu aggancia l’Armenia, ma solo nel finale!

Turchia-Armenia sembrava destinata a finire con una sconfitta per Calhanoglu. Sul finale, però, i padroni di casa accorciano le distanze e riescono a cambiare il risultato della sfida.

PARITÀ – La Turchia di Hakan Calhanoglu riesce ad agganciare l’Armenia sul finale della sfida, valida per il quinto turno di qualificazione europea. Lo scontro fra le due nazionali del gruppo D termina 1-1. La prima rete, che ha deciso la gara fino a pochi minuti prima del fischio finale, la mette a segno Artak Dashyan al 49′ del secondo tempo. Il calciatore dell’Armenia al centro dell’area colpisce di destro il pallone che termina in rete. Poi la Turchia accorcia le distanze all’88’ con il tiro vincente dalla lunga di stanza di Bertug Yildirim. Calhanoglu, in rappresentanza dell’Inter, ha dato il proprio contributo nel corso del match. Come al 29′, al 60′ e al 87′, quando serve degli assist interessanti che, però, non sono vengono adeguatamente sfruttati dai compagni in campo.