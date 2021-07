Marianella: «Bellerin fantastico, ma non priorità Inter. Lukaku dominante»

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di “Sky Sport” esperto di Premier League, ha parlato dell’impatto di Romelu Lukaku sulla Serie A e del possibile acquisto da parte dell’Inter di Héctor Bellerin.

DALLA PREMIER ALLA SERIE A – Massimo Marianella ha parlato di due giocatori legati alla Premier League e – per motivi diversi – all’Inter. Ovvero Romelu Lukaku ed Héctor Bellerin, obiettivo dei nerazzurri. Queste le sue parole sui due: «Lukaku è un giocatore nel pieno della sua carriera, ha scelto la Serie A ed è venuto a dominare da noi nella scorsa stagione. Bellerin è un ragazzo meraviglioso. Fatico possa lasciare l’Arsenal a cuor leggero, viene da stagioni difficili per gli infortuni e fatico a capire la scelta dell’Inter. Lui gioca meglio in una difesa a quattro e non penso sia la prima necessità dei nerazzurri. Nel caso dovessero scegliere lui prenderebbero però un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo».