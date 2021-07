Keita, ritorno possibile a una condizione. Ma non è priorità – Sky

Keita Baldé è uno dei nomi legati all’Inter, specialmente per rinforzare l’attacco. Tuttavia, secondo quanto riporta la squadra mercato di “Sky Sport”, prima di un suo possibile arrivo è necessaria la partenza di un attaccante.

IPOTESI IN STAND-BY – Keita Baldé resta un’ipotesi per l’attacco dell’Inter. Ma al momento non è una priorità. Come riporta Marco Demicheli di “Sky Sport”, infatti, è prima necessaria una cessione: «C’è stato ieri l’incontro con l’agente Federico Pastorello, al termine del quale proprio quest’ultimo ha paventato il suo ritorno. Non è una priorità, però potrebbe proprio tornare se ci fosse una cessione in attacco come quella di Pinamonti. Su quest’ultimo però non ci sono discorsi molto avviati perché ha un ingaggio molto alto e i club interessati non hanno approfondito».