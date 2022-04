Marelli: «Sozza in Inter-Roma? In un episodio fa tutto! Altissimo livello»

Sozza ha diretto molto bene Inter-Roma di ieri (vedi moviola). L’ex arbitro Marelli, intervenuto in studio durante Sunday Night Square su DAZN, trova un episodio su tutti dove ha deciso in maniera corretta.

PRESTAZIONE OTTIMA – Luca Marelli valuta l’arbitro Simone Sozza per Inter-Roma: «Fuoriclasse no, perché ne ha di strada da fare. Diciamo che è un progetto di fuoriclasse. Di caratteristiche ce ne sono mille, però ieri la prestazione è stata di altissimo livello. C’era molto timore, perché era alla seconda partita per importanza affidata a Sozza dopo Juventus-Napoli, in una fase di campionato molto particolare. C’è un episodio dove Sozza fa tutto quello che deve fare un arbitro: al 35′ Rick Karsdorp controlla di pancia, lui è in posizione. È posizionato benissimo, aveva capito che la dinamica dell’azione avrebbe potuto portare a quello. Poi c’è un fallo e indica subito con sicurezza il punto, nonostante fossimo vicini all’area di rigore. Abbiamo avuto tutti il dubbio che potesse essere dentro. Poi autorevolezza, perché si disinteressa delle proteste e non urla mai: questa è la grande bravura di un arbitro. Manca un po’ di sorriso in campo, che serve anche per smorzare la tensione in alcuni momenti. Sozza è un progetto di fenomeno, ma si dovrà confrontare con l’errore».