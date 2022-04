Calabria: «Bologna-Inter, si spera al passo falso. Mancano ancora 4 gare»

Davide Calabria, intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva, si è espresso sul recupero tra Bologna e Inter di mercoledì. Il giocatore ha grande speranza in vista dello Scudetto

LAVORO E SPERANZA − Calabria crede allo Scudetto e spera in un passo falso dell’Inter: «Ci crediamo da inizio dell’anno veramente tanto, ogni giorno lavoriamo per portare a casa sempre la vittoria. Oggi tre punti importanti. Ce lo meritiamo tutto ciò per il lavoro fatto. Ci sono squadre più forti e organizzate per portare a casa lo Scudetto ma stiamo affrontando l’ostacolo. Come l’anno scorso, noi ci siamo. Lavoriamo sempre e vogliamo vincere qualcosa. Recupero Bologna-Inter? Mancano ancora 4 partite, bisogna dare tutto quello che abbiamo. Ovvio che dobbiamo sperare in un passo falso dell’Inter che è una grande squadra. Noi ci speriamo fino alla fine».