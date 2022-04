Moviola Inter-Roma: altro che complotto, Sozza perfetto! Check su due gol

Inter-Roma ha avuto Simone Sozza come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ROMA, PRIMO TEMPO – Simone Sozza voto 8. Due giorni di polemiche (assurde) per la designazione, criticando la provenienza dell’arbitro (nato a Milano, della sezione di Seregno), e alla fine esce fuori una delle migliori direzioni di gara di tutta la stagione in Serie A, se non la migliore. Alla mezz’ora check sul primo gol dell’Inter, per la posizione di Denzel Dumfries: è bravo a muoversi passando dietro Nicola Zalewski, risultando così in gioco sull’assist di Hakan Calhanoglu. Chiede rigore soprattutto Ivan Perisic al 35′, ma Rick Karsdorp controlla in area con lo stomaco. Sul proseguimento fallo di Gianluca Mancini (anche ammonito) su Federico Dimarco, fuori area di poco. Sul 2-0 in gioco Perisic sull’imbucata di Federico Dimarco, poi l’azione va avanti e segna Marcelo Brozovic. Anche qui check e conferma del gol valido. A inizio recupero ammonito proprio Brozovic, fallo plateale su Lorenzo Pellegrini.

MOVIOLA INTER-ROMA, SECONDO TEMPO – Qualche giocatore della Roma ha il coraggio di protestare sul 3-0 di Lautaro Martinez, perché cadono Lorenzo Pellegrini e Chris Smalling. Il primo finisce a terra senza contatti con avversari, il secondo è toccato da… Roger Ibanez, un suo compagno. A un quarto d’ora dalla fine Rui Patricio capisce in tempo che Karsdorp aveva fatto un retropassaggio volontario, non prende la palla con le mani evitando punizione a due in area e poi salva su Joaquin Correa. Pesante il giallo a Sérgio Oliveira, era diffidato e salterà il Bologna. Bravo infine Sozza a sedare subito una reazione di Henrikh Mkhitaryan su fallo di Calhanoglu, giustamente ammonito.