Marchisio: «Serie A equilibrata. Juventus, puoi vincere la Coppa Italia!»

Marchisio nel corso di un evento oggi, ai giornalisti presenti ha parlato della lotta scudetto in Serie A e della finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus.

SERIE A E COPPA ITALIA – Claudio Marchisio riguardo la lotta scudetto in Serie A oggi ha parlato così ai giornalisti presenti: «Campionato combattuto, non me lo aspettavo. Ci lamentiamo sempre che i campionati sono sempre vinti con facilità, mentre quest’anno ce lo godiamo così. Finale di Coppa Italia? Importante arrivare ad arrivarsi questo trofeo in finale, lo ha fatto ancora una volta e speriamo riesca a metterlo in bacheca. La stagione della Juventus è stata caratterizzata da troppi alti e bassi, con un percorso più regolare avrebbe potuto puntare lo scudetto».