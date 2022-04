Di Gennaro: «Radu? Il mio calcio era diverso. Un punto fa differenza»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, è intervenuto a TMW Radio in qualità di opinionista dove ha analizzato l’errore di Radu in Bologna-Inter e le possibilità per il Milan di vincere lo scudetto.

CALCIO DIFFERENTE – Antonio Di Gennaro ha parlato così dell’errore di Radu, costato caro all’Inter: «Nel mio calcio queste cose non succedevano mai. La palla si spazzava. Sulla rimessa laterale la palla in genere viene mandata in avanti. Certo, l’errore è stato grave. Arrivare anche a un punto dal Milan era diverso, ora i rossoneri hanno una possibilità in più potendosi giocare anche un pareggio. Ora il calcio è cambiato e si può andare incontro a questi errori, con il portiere che diventa un uomo in più».