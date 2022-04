Ravezzani: «Radu, critiche pericolose. Correa ha fatto peggio»

Fabio Ravezzani ha commentato la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, soffermandosi sul clamoroso errore di Ionut Radu e sulla prestazione insufficiente di Joaquin Correa.

ERRORI E DELUSIONI – Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così Bologna-Inter attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “Credo che 3 sia il voto che potrebbe giustamente dare il tifoso deluso. Esporre così Radu al pubblico ludibrio definendolo la causa di uno scudetto perso (sempre che vada così) è più che ingeneroso, direi pericoloso. Si tratta pur sempre di un infortunio, per quanto clamoroso. L’ha fatta grossa, ma non gioca praticamente da due anni. Correa invece ha sprecato l’ennesima occasione per incidere. Poi l’Inter è stata travolta dal sortilegio del recupero, tra infortuni e occasioni sbagliate“.