Marchisio: «Inzaghi può incrinare rapporto con l’Inter. Conte manca perché…»

Marchisio parla della situazione dell’Inter dopo la sconfitta contro l’Udinese, la terza di seguito in trasferta. L’ospite fisso di La Domenica Sportiva, intervenuto su Rai 1, cerca di delineare il quadro della squadra allenata da Simone Inzaghi, alla luce delle problematiche riscontrate nelle prime settimane di campionato.

SOSTITUZIONI SHOCK – Claudio Marchisio interviene nello studio di La Domenica Sportiva per discutere del momento difficile che sta attraversando l’Inter. In particolare, l’ex calciatore si sofferma sulle tanto discusse sostituzioni (vedi focus) effettuate da Simone Inzaghi nel primo tempo di Udinese-Inter: «Se fossero stati fatti dei cambi perché tu avevi impostato la formazione in un modo e, non piacendoti come sta andando la partita, decidi di inserire qualcuno in maniera diversa, sarebbero andati bene. Ma così è stato soltanto un ricopiare qualcosa per evitare un rischio di giocatori esperti che possono tranquillamente, almeno per 45′, giocare la partita. In questo modo succede, poi, che hai dei battibecchi con i giocatori».

Conte e Inzaghi, le due facce dell’Inter secondo Marchisio

SPIRITO DI SACRIFICIO – Marchisio prova, poi, a individuare uno dei fattori che sta influendo nel calo di prestazione dei nerazzurri. Analizzando le prime partite della nuova stagione di Serie A, l’opinionista afferma: «Basta guardare la qualità delle rose, oltre che degli allenatori, per rimanere stupiti dai risultati di Inter e Juventus. Quando prendi gol c’è sempre un errore di un singolo, in qualsiasi caso. È un po’ preoccupante il fatto che ogni sconfitta dell’Inter è arrivata quando da un vantaggio che non riesci a mantenere. Quindi, non è più una questione difensiva o di schemi, è proprio di concentrazione. In questo Antonio Conte era un allenatore che riusciva a mantenere la squadra molto concentrata per 90’. Glielo aveva inculcato dentro e ora l’Inter sta mollando un po’. Oggi abbiamo visto delle azioni dell’Inter in cui anche nel recupero palla, di Marcelo Brozovic stesso o di Nicolò Barella, che è uno che corre tanto, sfugge lo spirito di sacrificio e la voglia di tornare come prima».

RISCHIO NERVOSISMO – Marchisio continua così il confronto: «É vero, Antonio Conte ti porta a dare sempre il massimo e in questo momento con Simone Inzaghi non pare essere la stessa cosa. Però Inzaghi appena arrivato all’Inter non ha fatto assolutamente male. Ci sono dei momenti, sia all’inizio che nel mezzo della stagione, in cui rischi di perderti per piccole cose. Questo è un fattore che può incrinare anche un po’ il rapporto e rischi che un giocatore non risponda più ai consigli dell’allenatore. Ad esempio, sostituito così uno come Alessandro Bastoni (vedi focus) potrebbe succedere che la prossima settimana ce l’hai più nervoso del solito». Dopo aver evidenziato alcuni punti che avrebbero bisogno di maggior attenzione nell’Inter di Simone Inzaghi, Claudio Marchisio conclude il suo intervento negli studi di La Domenica Sportiva.