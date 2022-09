Marani: «Ieri era l’Udinese in lotta Scudetto non l’Inter! KO? Bonus finiti»

Matteo Marani va giù pesante sull’Inter e il KO 3-1 contro l’Udinese. Terza sconfitta in sette partite di campionato. Il giornalista, a Sky Sport, parla anche di rassegnazione

PROBLEMA SERIO − Marani critico nei confronti dell’Inter e della prestazione di Udine: «Alla Dacia Arena la squadra in lotta per lo Scudetto non era l’Inter ma l’Udinese. Prima di questa giornata l’Inter aveva la dodicesima difesa, non si può andare avanti così. L’Inter su 7 partite ne ha perse 3, lo scorso anno 4 in tutto il campionato. Bonus finito. Sul terzo gol, c’è stata rassegnazione».