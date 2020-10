Marchetti (UEFA): “Final Eight, tutti soddisfatti. Futuro? Valuteremo…”

Giorgio Marchetti UEFA

Giorgio Marchetti, vice segretario generale dell’UEFA, ha parlato della possibilità di riproporre le Final Eight in Champions League ed Europa League anche in questa stagione.

OCCASIONE – Marchetti, come il Presidente Ceferin, non esclude le Final Eight: «Una buona regola è non escludere mai qualcosa che si rivela di valore o di potenziale. Sappiamo che ci sono molti elementi che devono essere presi in considerazione, come il calendario e i vincoli organizzativi, il coinvolgimento dei fan, le implicazioni economiche, ma studieremo sicuramente questo formato e le sue variazioni per le nostre prossime discussioni».

MOTIVAZIONI – Marchetti, intervistato da PA News ha sottolineato: «Le gare ad eliminazione diretta favoriscono ovviamente l’incertezza e le emozioni. Abbiamo ricevuto ottimi feedback da club, emittenti televisive e altri partner, nonché dai fan. Le circostanze hanno reso questo formato un must, ma il risultato non poteva essere migliore così come il grado di soddisfazione».

